Возле автобуса с заложниками в Луцке прогремел взрыв

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Луцке (Украина) возле автобуса с заложниками прогремел взрыв. Никто не пострадал, сообщает УНН.
Известно, что около 15.20 по местному времени захватчик бросил из автобуса неустановленное взрывное устройство, которое взорвалось.
Как сообщалось, утром 21 июля в центре Луцка мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками, в городе и области был введен оперативный план "Заложник". В полиции сообщили, что в автобусе находятся около 20 заложников. Сейчас о пострадавших информации нет.
Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал, что человек, который захватил заложников, позвонил в 9.25 в полицию и представился именем Максим Плохой. Впоследствии замминистра сообщил, что подозреваемым в захвате заложников является гражданин Украины Кривошей Максим Степанович - ранее дважды судимый мужчина, который около 10 лет провел в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений. Также есть сведения, что подозреваемый находился на психиатрическом лечении.-0-