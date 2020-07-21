Возле автобуса с заложниками в Луцке прогремел взрыв

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Луцке (Украина) возле автобуса с заложниками прогремел взрыв. Никто не пострадал, сообщает УНН.

Известно, что около 15.20 по местному времени захватчик бросил из автобуса неустановленное взрывное устройство, которое взорвалось.

Как сообщалось, утром 21 июля в центре Луцка мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками, в городе и области был введен оперативный план "Заложник". В полиции сообщили, что в автобусе находятся около 20 заложников. Сейчас о пострадавших информации нет.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал, что человек, который захватил заложников, позвонил в 9.25 в полицию и представился именем Максим Плохой. Впоследствии замминистра сообщил, что подозреваемым в захвате заложников является гражданин Украины Кривошей Максим Степанович - ранее дважды судимый мужчина, который около 10 лет провел в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений. Также есть сведения, что подозреваемый находился на психиатрическом лечении.-0-

В Украине вооруженный мужчина захватил автобус с заложниками Начальник ГУ ЧП в Волынской области Юрий Крошко заявил, что ситуация под контролем. Пострадавших нет. По предварительной информации, в автобусе находятся около 20 заложников.

Захвативший заложников в Луцке ранее находился на психиатрическом лечении По словам заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, мужчина, захвативший заложников, позвонил сегодня утром в полицию, представившись именем Максим Плохой.

Полиция Украины открыла дело из-за захвата автобуса в Луцке В полиции отметили, что сейчас ведут переговоры с захватчиком, но мужчина, личность которого установлена, на контакт не идет. Также в полиции подчеркнули, что его требования не содержат никакой конкретики.