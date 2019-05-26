Возле Канн столкнулись две яхты

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столкновение двух яхт поблизости от Канн на юге Франции привело к гибели одного человека. Об инциденте, произошедшем в Средиземном море, сообщила газета Le Parisien .

По ее информации, столкновение произошло после завершения Международного каннского кинофестиваля. Одна из яхт стояла на якоре, другая снялась с якоря и начала движение.

Погибший - член экипажа одного из судов, 29-летний гражданин Великобритании. Его не удалось спасти.

Яхты находились в районе Леринских островов в Средиземном море на расстоянии чуть больше километра от бухты Канн. В этом месте во время кинофестиваля между островами Сент-Маргарит ставят яхты богатейшие люди планеты, прибывшие в город для участия в различных развлекательных мероприятиях, званых обедах и прочих раутах.

Обе яхты сильно пострадали. Они отбуксированы в порт Канн.-0-