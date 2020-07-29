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29 июля 2020, 10:00

Возле полицейского участка в столице Бангладеш прогремел взрыв

Фото Dhaka Tribune
Фото Dhaka Tribune

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возле участка в Дакке (Бангладеш) взорвалась бомба, в результате пострадали пять человек, в том числе четверо полицейских. Об этом сообщает бангладешская газета Dhaka Tribune.

Инцидент произошел 29 июля около 6.00 по местному времени.

Начальник участка Назрул Ислам заявил, что группа полицейских обнаружила взрывное устройство во время операции ранним утром 29 июля. Бомба случайно взорвалась, когда стражи порядка пытались ее обезвредить в полицейском участке.

Пострадавшие госпитализированы. Полиции удалось задержать подозреваемых в изготовлении взрывного устройства. Начато расследование.-0-

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