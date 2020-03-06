Возле посольства США в Тунисе произошел теракт

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Террорист-смертник подорвал себя у здания посольства США в столице Туниса. В результате пострадали пятеро полицейских, сообщает Reuters.

Представители посольства подтвердили факт нападения в своем Twitter и призвали всех избегать район происшествия.

Тунисская радиостанция Mosaique FM сообщила, что смертников могло быть двое. По информации источника, террористы подошли к полицейскому патрулю и сделали вид, будто хотели уточнить какую-то информацию, после чего прогремел взрыв.

После атаки началась экстренная эвакуация персонала посольства. Район происшествия оцеплен. На место были направлены дополнительные наряды силовых структур, следователи и кареты скорой помощи.-0-