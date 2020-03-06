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06 марта 2020, 15:00

Возле посольства США в Тунисе произошел теракт

Фото Reuters
Фото Reuters

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Террорист-смертник подорвал себя у здания посольства США в столице Туниса. В результате пострадали пятеро полицейских, сообщает Reuters.

Представители посольства подтвердили факт нападения в своем Twitter и призвали всех избегать район происшествия.

Тунисская радиостанция Mosaique FM сообщила, что смертников могло быть двое. По информации источника, террористы подошли к полицейскому патрулю и сделали вид, будто хотели уточнить какую-то информацию, после чего прогремел взрыв.

После атаки началась экстренная эвакуация персонала посольства. Район происшествия оцеплен. На место были направлены дополнительные наряды силовых структур, следователи и кареты скорой помощи.-0-

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