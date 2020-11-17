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17 ноября 2020, 14:53

Возле Верховной рады очередная акция протеста, сообщают о столкновениях

Фото УКРИНФОРМ
Фото УКРИНФОРМ

17 ноября, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. У здания Верховной рады в Киеве проходит очередная акция протеста предпринимателей. Отдел коммуникации полиции Киева сообщает о столкновениях между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов.

Демонстранты, требующие от депутатов отменить карантин выходного дня и сохранить упрощенную систему налогообложения, перекрыли проход Верховной рады к зданию и не давали народным избранникам беспрепятственно пройти. На неоднократные предупреждения работников правоохранительных органов прекратить противоправные действия и не нарушать правопорядок участники акции не реагировали, отметили в полиции. Поэтому полицейские частично оттеснили граждан и сделали коридор для прохода нардепов в здание Верховной рады, из-за чего начались столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и протестующими. О пострадавших не сообщается. Полицейские задержали одного из демонстрантов за противоправные действия. "Мужчину доставили в территориальное управление полиции для выяснения всех обстоятельств совершенного", - говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киева.

17 ноября правительство Украины рассматривает вопрос отмены карантина выходного дня. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, благодаря локдауну выходного дня удастся спасти жизнь и здоровье многим украинцам. "Это шесть выходных дней в ноябре, которые позволят остановить стремительное развитие эпидемии в Украине, - заявил он. - Речь идет о спасении жизней. О спасении бизнеса - это отдельный разговор, его мы ведем с Верховной радой, с мэрами городов, с профильными бизнесами, страдающими от введения такого карантина. Мы сотрудничаем с профильными комитетами Верховной рады, будем вести диалог с профильными ассоциациями и бизнесом".

Основная задача карантина выходного дня - выйти на плато по числу заболевших, то есть фиксировать не более 12-15 тыс. в день, отметил украинский премьер. "В ближайшие две недели мы должны увидеть первые результаты такого локдауна при условии соблюдения абсолютно всех правил. Если этого не произойдет, мы начнем готовиться к более жестким карантинным ограничениям. Мы будем вынуждены это делать", - сказал Шмыгаль.

Как сообщалось, 11 ноября Кабинет министров ввел в Украине карантин выходного дня - с 14 по 30 ноября. Согласно постановлению правительства, с 00.00 субботы до 00.00 понедельника дополнительно к ограничениям, которые предусмотрены в будние дни, запрещается прием посетителей в заведениях общественного питания. Деятельность спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов также под запретом. В этот период закрыты торгово-развлекательные центры, учреждения культуры. Введение локдауна выходного дня вызвало массовые протесты предпринимателей по всей Украине.

В Украине по состоянию на 17 ноября лабораторно подтверждены 557 657 случаев COVID-19, из них за сутки - 11 968.-0-

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