Возле Версаля произошло возгорание

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В автомобильном гараже у дворцово-паркового ансамбля "Версаль" во Франции произошел пожар, сообщает "МИР 24" .

Тушением огня занимаются около 80 пожарных, заняты десятки пожарных машин. В результате происшествия никто не пострадал. Жителей соседних зданий эвакуировали.

Полиция оцепила улицу Рю дю Парк де Клани и обратилась к гражданам с просьбой не приближаться к месту возгорания.-0-