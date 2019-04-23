Возле Версаля произошло возгорание

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В автомобильном гараже у дворцово-паркового ансамбля "Версаль" во Франции произошел пожар, сообщает
Тушением огня занимаются около 80 пожарных, заняты десятки пожарных машин. В результате происшествия никто не пострадал. Жителей соседних зданий эвакуировали.
Полиция оцепила улицу Рю дю Парк де Клани и обратилась к гражданам с просьбой не приближаться к месту возгорания.-0-
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