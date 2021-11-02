Возле военного госпиталя в Кабуле прогремел второй взрыв

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй мощный взрыв прогремел в центральной части Кабула возле больницы имени Мухаммада Дауд-хана, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Tolo News.

В результате взрывов по меньшей мере три человека получили ранения. Все пострадавшие в тяжелом состоянии были госпитализированы.

В настоящий момент в квартале Вазир-Акбар-Хан, где также располагаются иностранные дипмиссии, идет перестрелка между нападавшими и боевиками захватившего власть в стране радикального движения "Талибан".

Как рассказал телеканалу назначенный радикалами второй заместитель министра информации и культуры Афганистана Билал Карими, первый взрыв прогремел возле входа в здание в медучреждение, второй - в его окрестностях.

Больница имени Мухаммада Дауд-хана рассчитана на 400 койко-мест и принадлежит Министерству обороны Афганистана.-0-