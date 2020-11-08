Возле здания Капитолия возводят трибуны для церемонии инаугурации президента США

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти американской столицы начали возводить трибуны для церемонии инаугурации президента, которая пройдет 20 января 2021 года, сообщает ТАСС.

На Капитолийском холме около правительственного комплекса собраны первые конструкции. По периметру здания установлены металлические ограждения около метра в высоту. На оградах висят таблички с надписями о том, что проход на территорию закрыт.

С 1793 по 1933 год инаугурация президента проходила 4 марта. В соответствии с 20-й поправкой к конституции, дата была перенесена на 20 января, чтобы сократить переходный период между выборами и вступлением в должность нового президента.

При президенте Джеймсе Монро в 1817 году была заложена традиция проводить инаугурацию на открытом воздухе. В 1825 году президент Джон Куинси Адамс впервые провел церемонию в восточном портике Капитолия. Здесь приносили присягу все президенты до 1981 года, когда Рональд Рейган перенес место инаугурации на западную террасу. В холодную погоду торжества проходят в Ротонде - главном зале Капитолия, который расположен под центральным куполом и вмещает примерно 1 тыс. человек.-0-