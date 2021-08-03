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03 августа 2021, 18:57

Возле здания Пентагона произошла стрельба

Фото AP Photo
Фото AP Photo

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. У здания Пентагона произошла стрельба, несколько человек пострадали. Об этом со ссылкой на телеканал WDVM сообщает РИА Новости.

Ранены по меньшей мере три человека, двое в тяжелом состоянии. Здание Пентагона оцеплено. Граждан призывают избегать поездок в этот район. Движение метро на ближайших станциях остановлено.

В заявлении управления охраны министерства отмечается, что меры приняты в связи с инцидентом в транзитном центре. К месту происшествия съезжаются наряды полиции и машины скорой помощи.-0-

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