Возле железнодорожной станции на Шри-Ланке задержали трех человек со взрывчаткой

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военно-морские силы Шри-Ланки задержали трех человек со взрывчаткой недалеко от железнодорожной станции в Коломбо. Об этом сообщил портал
По сведениям портала, у задержанных был изъят 1 кг взрывчатого вещества С-4.
26 апреля на Шри-Ланке произошли три взрыва в городе Калмунай, где проводилась антитеррористическая операция. Информации о погибших и пострадавших нет.-0-
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