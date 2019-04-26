Возле железнодорожной станции на Шри-Ланке задержали трех человек со взрывчаткой

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военно-морские силы Шри-Ланки задержали трех человек со взрывчаткой недалеко от железнодорожной станции в Коломбо. Об этом сообщил портал Newsfirst .

В Шри-Ланке в поисках террористов проверят каждый дом Согласно сообщению, опубликованному пресс-службой президента Шри-Ланки, каждое домохозяйство в стране будет проверено. Это позволит составить списки постоянных жильцов, а также тех, кто проживает незаконно и может быть причастен к терактам.

По сведениям портала, у задержанных был изъят 1 кг взрывчатого вещества С-4.

26 апреля на Шри-Ланке произошли три взрыва в городе Калмунай, где проводилась антитеррористическая операция. Информации о погибших и пострадавших нет.-0-