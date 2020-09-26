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26 сентября 2020, 19:14

Возможная причина крушения Ан-26 в Украине - отказ датчика в двигателе

Фото ukranews.com
Фото ukranews.com

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крушение самолета Ан-26 в Харьковской области Украины могло произойти по причине отказа датчика в левом двигателе, заявили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Руководитель оборонного ведомства Андрей Таран отметил, что, по предварительной оценке специалистов по летной безопасности, произошел отказ одного из датчиков в левом двигателе воздушного судна. То есть, отказал не двигатель, а один из его датчиков, сообщается на сайте ведомства.

По словам министра обороны, самолет был выпущен в 1977 году (43 года), но мог осуществлять полеты еще три года без планового ремонта.

Военный самолет Ан-26 разбился под Харьковом вечером 25 сентября при заходе на посадку. На борту находились военные летчики и курсанты Университета воздушных сил имени И.Кожедуба. Погибли 25 человек, двое выжили.-0-

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