Возможности объединения усилий Востока и Запада обсудят на Евразийском форуме в Вероне

27 октября, Верона /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Известных политиков, бизнесменов и общественных деятелей из многих стран Европы и Азии соберет на одной площадке 28-29 октября в итальянской Вероне XIV Евразийский экономический форум, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы мероприятия.

Участниками веронского форума станут бывший премьер-министр Италии и экс-глава Еврокомиссии Романо Проди, экс-канцлер Германии, ныне возглавляющий совет директоров компании "Роснефть" Герхард Шредер, бывший глава правительства России, являющийся теперь председателем совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев, министр иностранных дел Катара Мухаммед Бен Абдель Рахман Аль Тани, министр нефти и природного газа Индии Хардип Пури и другие политики и представители органов власти разных стран. Крупный бизнес представят, в частности, главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, председатель правления компании "Новатэк" Леонид Михельсон, председатель попечительского совета Сколковского института науки и технологий Виктор Вексельберг, главный исполнительный директор компании BP Бернард Луни, старший вице-президент ExxonMobil Нил Чапман, заместитель президента фонда Ротшильда Паоло Скарони.

"Мероприятие пройдет в очном формате, лишь несколько спикеров подключатся по видеосвязи", - уточнили организаторы. Участники обсудят широкий круг практических вопросов и актуальных проблем в области экономики и финансов, здравоохранения, экологии, энергетики и технологических инноваций на пространстве Большой Евразии, объединенных в этом году глобальной темой: "Евразия на пути к новому геополитическому и социально-экономическому порядку: переход к новой экономике, ориентированной на человека".

Работу форума откроет специальная сессия "Структурные изменения в экономике и будущее энергетики". Первый день деловой программы будет посвящен обсуждению энергетического перехода, экономики замкнутого цикла и зеленой экономики. Во второй день пройдут дискуссии, посвященные последствиям пандемии для банков и финансового сектора, технологическим инновациям и цифровому переходу, а также роли фармацевтической промышленности в современной экономике и дебатам о преодолении неолиберальной модели.

"Евразийский экономический форум подчеркивает необходимость подчинить экономический рост нуждам общества, достижению большего социального равенства и такой модели развития, которая ставит человека в центр внимания, - отметил президент ассоциации "Познаем Евразию", председатель совета директоров АО "Банк Интеза" профессор Антонио Фаллико. - Необходимо преодолеть неолиберальную экономическую модель, ориентироваться на экономику, учитывающую ограниченные ресурсы нашей планеты. Эти последние два года научили нас, что экономическое развитие, социальное и экологическое благополучие должны идти рука об руку. В течение двух дней в Вероне лица, пользующиеся огромным международным авторитетом, будут обсуждать, как Восток и Запад могут работать вместе, чтобы преодолеть нынешнюю геополитическую и экономическую ситуацию".

Организаторами мероприятия выступают некоммерческая ассоциация "Познаем Евразию", фонд "Росконгресс", Петербургский международный экономический форум.-0-