Впервые после Второй мировой войны Нацгвардия Миннесоты начала полную мобилизацию

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Губернатор Миннесоты издал указ о полной мобилизации сил Национальной гвардии США на территории штата для установления порядка в связи с протестами по поводу смерти афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией, передает ТАСС.
Соответствующее заявление сделал 30 мая на транслировавшемся телекомпанией CNN брифинге глава Нацгвардии США в штате Миннесота генерал-майор Джон Дженсен.
"Вчера мы начали мобилизацию дополнительных сил", - указал Дженсен, отметив, что к полудню число бойцов Нацгвардии, задействованных в установлении порядка, может достигнуть 2,5 тыс. "Однако этого недостаточно, - подчеркнул глава Нацгвардии Миннесоты. - Губернатор только что издал указ о полной мобилизации сил Национальной гвардии впервые со времен Второй мировой войны".-0-