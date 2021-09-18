Впервые с 22 августа в РФ выявили более 20 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
18 февраля, Минск /БЕЛТА-ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 20 329 до 7 254 754. Впервые с 22 августа количество новых случаев за сутки превысило 20 тыс., сообщили журналистам сегодня в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,28%.
Число выздоровевших после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 16 247 до 6 485 264.
Число умерших из-за коронавируса в России возросло за сутки на 799 против 791 днем ранее до 197 425.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве возросло за сутки на 2746 против 2537 днем ранее.-0-