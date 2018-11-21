Впервые с февраля цена на нефть упала ниже $63

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне во вторник опустилась на 7,8% и составила $61,97 за баррель, сообщает ТАСС.
В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже уровня $62 за баррель 14 февраля 2018 года.
Цены на нефть марки WTI на биржевых торгах также снижаются. В частности, стоимость фьючерса на нефть WTI с поставкой в январе 2019 года рухнула на 7,5% и составила $53,23 за баррель.-0-
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