Впервые с конца марта в Великобритании зафиксировано менее 50 смертей из-за коронавируса за сутки

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Менее 50 летальных исходов среди заразившихся коронавирусом нового типа зарегистрировано за сутки в Великобритании впервые с 22 марта. Об этом говорится в сообщении, распространенном 14 июня Минздравом королевства, передает ТАСС.

"У 295 889 человек результаты анализов оказались положительными. По состоянию на 17:00 13 июня, из тех, у кого было подтверждено заражение коронавирусом, 41 698 человек, к сожалению, скончались", - говорится в документе. За сутки количество умерших увеличилось на 36 человек. Выявлено 1 514 новых случаев заражения.

23 марта, когда в Великобритании из-за вспышки заболевания, вызываемого коронавирусом, был введен карантин, было отмечено 35 смертей. После этого число регистрируемых за сутки смертельных случаев не опускалось ниже 50. Великобритания находится на третьем месте в мире (после США и Бразилии) по числу летальных исходов среди заразившихся коронавирусом.

С 13 мая в Великобритании начался первый этап ослабления карантина, а с 1 июня - второй. Частично возобновили работу школы, стали действовать некоторые магазины и рынки, людям разрешили встречаться в компании не больше шести человек на открытом воздухе. 15 июня откроется большинство непродовольственных магазинов, зоопарки и кинотеатры для автомобилистов.

13 июня для индивидуального посещения и проведения похорон открылись церкви и ослаблены ограничения по социальному дистанцированию.-0-