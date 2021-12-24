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24 декабря 2021, 21:25

Впервые с начала мая в мире выявили более 5 млн заразившихся COVID-19 за неделю

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24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в мире за неделю возросло на 5,2 млн. Это почти на 0,8 млн больше, чем неделей ранее. На таком высоком уровне заболеваемость в последний раз фиксировалась в начале мая, сообщает ТАСС.

Отмечается, что при этом смертность остается на том же уровне - за последние семь дней умерли 50 тыс. заболевших, примерно столько же, сколько и неделей ранее.

Резкий рост заболеваемости в мире отмечается на фоне распространения нового штамма омикрон, который оказался в несколько раз заразнее предыдущего. Он уже стал доминирующим в ряде стран. Однако пока известно только о единичных случаях смерти из-за него.

В США на омикрон приходится около трех четвертей новых случаев заражения. При этом за неделю заболеваемость в стране выросла почти в полтора раза, а в сутки уже регистрируют около 200 тыс. инфицированных.

В Великобритании, где омикрон уже также доминирует, за неделю выявили почти 600 тыс. заболевших. 23 декабря стало известно о 119,8 тыс. новых случаев, что почти в два раза выше максимума, который был зарегистрирован прошлой зимой.

Во Франции заболеваемость также достигла самого высокого показателя за пандемию. За последние семь дней COVID-19 был диагностирован у 370 тыс. человек, а в четверг власти сообщили о 91,6 тыс. инфицированных за сутки.

Однако смертность в этих странах, несмотря на такие серьезные вспышки, почти не увеличивается.

Резко ухудшилась ситуация с заболеваемостью в Испании и Италии. Здесь темпы распространения инфекции с начала недели выросли в два и в полтора раза соответственно.

В Аргентине заболеваемость за последние семь дней выросла сразу в три раза, в Перу - в два.

При этом в Южно-Африканской Республике, ставшей эпицентром распространения нового штамма, заболеваемость, наоборот, снизилась почти на четверть по сравнению с прошлой неделей.

Среди стран Западной Европы темпы распространения инфекции пошли вниз в Нидерландах на фоне введения властями очередных карантинных мер. В Бельгии с конца ноября они снизились в три с лишним раза, в Чехии - в 2,5 раза, в Польше - в 1,5.

В Германии заболеваемость с начала декабря также стабильно снижается. В то же время в стране очень высокая смертность. Ежедневно от коронавируса умирают около 400-500 человек. Это один из самых высоких показателей в мире. Уровень вакцинации населения в ФРГ слегка превышает 70% - один из самых низких в Западной Европе.

В Польше смертность еще выше - в сутки там регистрируют свыше 500 летальных случаев, а 22 декабря стало известно о 775 умерших. При этом прививки от COVID сделали чуть больше половины населения.-0-

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