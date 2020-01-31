Впервые в истории испанские спецслужбы возглавит женщина

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пас Эстебан Лопес станет новым директором Национального разведывательного центра (НРЦ) Испании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство Испании.

Назначение Пас Эстебан Лопес будет одобрено в ходе заседания Совета министров, которое назначено на 4 февраля. "Она станет первой женщиной в истории испанской демократии, которая возьмет на себя эту ответственность во главе НРЦ - организации, которая координирует работу около 3,5 тыс. человек и которая выполняет задачу по снабжению председателя правительства и правительства Испании необходимыми ответами для решения новых вызовов на национальной и международной арене", - сообщили журналистам в кабмине страны.

Пас Эстебан Лопес родилась в Мадриде в 1958 году. Она сменит на посту главы разведки Феликса Санса Рольдана, который ушел в отставку в связи с истечением срока полномочий, предусмотренного законом.-0-