ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 7 мая 2020
Минск Облачно с прояснениями +8°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
01:08 Впервые в истории метро Нью-Йорка закрыли на дезинфекцию В мире
00:28 В Италии за сутки зафиксировали рекордное количество пациентов, вылечившихся от COVID-19 В мире
00:09 Художник Бэнкси создал образ врача-супергероя Калейдоскоп
06.05.20
06.05.20 23:33 За минувшие сутки количество людей, инфицированных коронавирусом, в мире увеличилось более чем на 71 тыс. В мире
06.05.20 23:33 За минувшие сутки количество людей, инфицированных коронавирусом, в мире увеличилось более чем на 71 тыс. В мире
06.05.20 23:05 Неправильный разворот стал причиной столкновения авто со светофором Происшествия
06.05.20 22:29 Взрыв прогремел на угольной шахте в Австралии В мире
06.05.20 21:48 БЕЛТА стала призером XVI Национального конкурса "Золотая Литера" в четырех номинациях Общество
06.05.20 21:41 Премьера фильма "ICH война" к 75-летию Победы состоится 10 мая на "Беларусь 1" Общество
06.05.20 21:39 Виталий Лисакович стал автором лучшего гола 7-го тура чемпионата Беларуси Спорт
06.05.20 21:36 Неверов: наше поколение не имеет морального права оставить незамеченным День Победы Общество
06.05.20 21:21 Определены победители конкурса детской журналистики БГУ Общество
06.05.20 21:15 Мезенцев: важно, чтобы слово журналиста сплачивало, давало надежду, делало всех сильнее Общество
06.05.20 21:13 Руководство ТРЦ Galleria Minsk поздравило ветеранов Центрального района Минска с Днем Победы Регионы
06.05.20 21:03 В Гродненской облбольнице реабилитации больше половины коек остаются свободными - главврач Регионы
06.05.20 20:44 Более чем у 90 тыс. медиков в мире диагностирован COVID-19 В мире
06.05.20 20:30 Шклов - Окинава: белорусские дома в японской префектуре Экономика
06.05.20 20:09 Олимпийская квалификация к Играм-2022 с участием белорусских хоккеистов перенесена на 2021 год Спорт
06.05.20 19:56 США в этом году планируют направить посла в Беларусь и построить здание диппредставительства Политика
06.05.20 19:36 Белорусский форвард Андрей Костицын перешел в клуб КХЛ "Нефтехимик" из Нижнекамска Спорт
06.05.20 19:32 "Боримед": белорусский рынок обеспечен препаратами для лечения вирусных пневмоний Общество
06.05.20 19:24 Ремонт музыкальной гимназии-колледжа в Минске планируют завершить в первом полугодии Регионы
06.05.20 19:19 ВОЗ вынесла рекомендации для организаторов спортивных мероприятий Спорт
06.05.20 19:00 Праздничный концерт состоится 9 мая на площади Победы Регионы
06.05.20 18:47 Трехлетний проект ПРООН по развитию бизнеса в регионах завершился в Беларуси Экономика
06.05.20 18:25 Провинцию Хубэй в дни майских каникул посетили более 7 млн туристов В мире
06.05.20 18:14 Пожелания за сотни километров - губернатор Гомельской области поздравил ветеранов по телефону Регионы
06.05.20 18:07 Изменения в техрегламент ЕАЭС на парфюмерно-косметическую продукцию вступили в силу Экономика
06.05.20 17:58 Цех по производству поддельного антисептика обнаружили в Минске Происшествия
06.05.20 17:55 На юго-западе Китая нашли крупное местонахождение газа В мире
Все новости
Все новости
В мире
07 мая 2020, 01:08

Впервые в истории метро Нью-Йорка закрыли на дезинфекцию

Фото BBC
Фото BBC
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
Мезенцев: важно, чтобы слово журналиста сплачивало, давало надежду, делало всех сильнее
В Гродненской облбольнице реабилитации больше половины коек остаются свободными - главврач

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нью-Йорке впервые за всю историю метрополитен закрыли на 4 часа для дезинфекции, сообщает телеканал NY1.

Вместо метро для пассажиров создали 61 автобусный маршрут, в первую очередь, на тех участках, которые ведут к медицинским центрам, для перевозки примерно 11 тыс. человек, которые пользуются метро в ночные часы. 

Метро Нью-Йорка считается одним из самых крупнейших и старейших в мире. Оно работает с 1868 года. Общая протяженность путей - около 1 370 км, количество вагонов - 6 400.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
метро США
Новости рубрики В мире
Фото Синьхуа - БЕЛТА В Италии за сутки зафиксировали рекордное количество пациентов, вылечившихся от COVID-19
Фото из архива За минувшие сутки количество людей, инфицированных коронавирусом, в мире увеличилось более чем на 71 тыс.
Фото из архива За минувшие сутки количество людей, инфицированных коронавирусом, в мире увеличилось более чем на 71 тыс.
Фото АВС Взрыв прогремел на угольной шахте в Австралии
Фото из архива Более чем у 90 тыс. медиков в мире диагностирован COVID-19
Фото Синьхуа-БЕЛТА Провинцию Хубэй в дни майских каникул посетили более 7 млн туристов
Главное
Александр Лукашенко "Очень впечатляет" - Лукашенко оценил разработки белорусских ученых по развитию электротранспорта
В Беларуси выздоровели и выписаны 4388 пациентов с COVID-19
Правительство уточнило правила самоизоляции
Белинвестбанк вошел в список ТОП-20 Most Innovative Banks для МСБ в своем регионе
Топ-новости
ЦИК обсудил подготовку избирательных кампаний с Ассоциацией организаторов выборов стран Европы
БЕЛТА стала призером XVI Национального конкурса "Золотая Литера" в четырех номинациях
Руководители республиканских СМИ возложили цветы в Хатыни
Мезенцев: важно, чтобы слово журналиста сплачивало, давало надежду, делало всех сильнее
На Белорусскую АЭС доставлено ядерное топливо
"Боримед": белорусский рынок обеспечен препаратами для лечения вирусных пневмоний
Шклов - Окинава: белорусские дома в японской префектуре
Глинская: примерно через месяц Беларусь выйдет на устойчивое снижение заболеваемости COVID-19
ВОЗ вынесла рекомендации для организаторов спортивных мероприятий
Праздничный концерт состоится 9 мая на площади Победы
Трехлетний проект ПРООН по развитию бизнеса в регионах завершился в Беларуси
На республиканском субботнике заработано более Br9,1 млн - Белстат
Банки выделили на помощь медикам в борьбе с коронавирусом более Br2,2 млн
"Парк Челюскинцев": доступные квартиры – в престижном столичном комплексе!
Кочанова примет участие в видеоконференции к 75-летию Великой Победы
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.