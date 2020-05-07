Впервые в истории метро Нью-Йорка закрыли на дезинфекцию

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нью-Йорке впервые за всю историю метрополитен закрыли на 4 часа для дезинфекции, сообщает телеканал NY1.

Вместо метро для пассажиров создали 61 автобусный маршрут, в первую очередь, на тех участках, которые ведут к медицинским центрам, для перевозки примерно 11 тыс. человек, которые пользуются метро в ночные часы.

Метро Нью-Йорка считается одним из самых крупнейших и старейших в мире. Оно работает с 1868 года. Общая протяженность путей - около 1 370 км, количество вагонов - 6 400.-0-