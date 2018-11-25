Впервые в истории женщина стала послом Афганистана

25 ноября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Роя Рахмани стала первой женщиной, назначенной на должность посла Афганистана в США, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на официального представителя президента Афганистана Харуна Чахансури, который назвал Рахмани одной из талантливых дипломатов Афганистана и отметил ее успехи в Индонезии, где она также работала в должности посла Афганистана.

В скором времени Рахмани приступит к исполнению своих обязанностей в качестве посла.-0-