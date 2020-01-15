Впервые высокий государственный пост в Ватикане заняла женщина

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Папа Римский Франциск назначил Франческу Ди Джованни заместителем секретаря по отношениям с государствами. Впервые в правительстве этот пост заняла женщина, сообщает Vatican News.

Франческе Ди Джованни 66 лет, она специалист по административно-юридическим вопросам, почти 30 лет работает в Ватикане. С 1993 года являлась сотрудницей секретариата, занималась вопросами, связанными с международными соглашениями по миграции, международным гуманитарным правом, положением женщин, интеллектуальной собственностью и туризмом.

Ди Джованни считает, что назначение ее на столь высокий пост - знак внимания Папы к роли женщин в церкви и обществе. Ранее Папа Римский заявлял о необходимости более активной и важной роли женщин в римско-католической церкви.-0-