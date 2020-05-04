Впервые за 23 года Судан назначил посла в США

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судан назначил своего первого почти за четверть века посла в США. Об этом сообщил МИД арабской страны, передает ТАСС.

Как отмечается в сообщении МИД, "американские власти одобрили кандидатуру Нур ад-Дина Сати на пост посла в Вашингтоне". Судан, говорится в заявлении, "продолжает прилагать все усилия для достижения целей революции и восстановления международного авторитета страны".

Назначение посла стало возможным после того, как в декабре 2019 года Вашингтон и Хартум договорились начать процесс обмена послами после 23-летнего перерыва в дипломатических отношениях на этом уровне. Новый глава дипмиссии Судана в США ранее был послом во Франции, до этого работал в структуре ЮНЕСКО, был посланником генерального секретаря ООН в Африке.

В 1996 году посольство Судана в США было закрыто, последние годы оно функционировало на уровне временного поверенного в делах Судана в Вашингтоне.

В последнее время в отношениях между двумя странами наметилось значительное потепление. Еще в 2017 году Вашингтон объявил о снятии экономических санкций с Судана.-0-