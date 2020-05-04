Впервые за 6 недель в Новой Зеландии не зафиксировано ни одного нового случая COVID-19

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Новой Зеландии за последние сутки не зафиксировано ни одного нового случая COVID-19. Как заявил генеральный директор департамента здравоохранения страны Эшли Блумфилд, нулевой показатель среднесуточного прироста числа инфицированных зарегистрирован впервые за шесть недель, сообщает новозеландская газета The New Zealand Herald.

"Безусловно, сегодня мы видим обнадеживающие цифры, - отметил Эшли Блумфилд. - Однако это показатели лишь за сутки, нам по-прежнему нужно поддерживать дисциплину и продолжать двигаться вперед".

В течение последних суток в Новой Зеландии также не зафиксировано ни одного летального случая среди пациентов с коронавирусом нового типа. Общее число умерших с подтвержденным диагнозом COVID-19 составляет 20. Всего в стране зафиксировано 1487 случаев коронавируса нового типа, четыре человека с COVID-19 на данный момент госпитализированы.

В начале февраля власти Новой Зеландии в качестве рекомендации призвали граждан свести к минимуму социальные контакты. Страна 14 марта ввела обязательный карантин для всех прибывающих, а 19-го закрыла границы для иностранцев. Чрезвычайное положение в стране было объявлено 25 марта, были закрыты все предприятия и учреждения, чья деятельность не связана с жизнеобеспечением граждан, а также детские сады и школы. В последние недели в Новой Зеландии наблюдалось устойчивое снижение заболеваемости COVID-19, поэтому 28 апреля карантинные меры были ослаблены, начали открываться школы и детские сады.

По последним данным, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 3,5 млн, с момента вспышки скончались 247 тыс. человек.-0-