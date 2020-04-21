Впервые за 70 лет отменили мюнхенский "Октоберфест"

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупнейший в мире пивной фестиваль "Октоберфест", который должен был пройти в Мюнхене (Бавария, Германия) с 19 сентября по 4 октября, отменили из-за пандемии коронавируса, сообщает Deutsche Welle.

Об этом заявили 21 апреля премьер-министр Баварии Маркус Зедер и обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер.

По официальным данным, фестиваль, на который ежегодно съезжались около 6 млн поклонников, приносил пивоварням, организаторам самого праздника, а также артистам, владельцам отелей, таксистам до 1,3 млрд евро.

"Октоберфест" впервые был проведен в 1810 году по случаю свадьбы будущего баварского короля Людвига I. В XIX веке праздник отменялся дважды в связи с эпидемиями холеры. Фестиваль возобновился в своей традиционной форме в 1949 году. Нынешняя отмена стала первой за последние 70 лет.-0-