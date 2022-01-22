Врач-инфекционист рассказал о симптомах омикрона

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Омикрон-штамм может проявляться как одним симптомом, так и их комплексом, считает российский врач-инфекционист Евгений Тимаков, передает ТАСС.

По мнению врача, в период подъема заболеваемости наличие сразу насморка, головной боли, боли в горле, осиплости и расстройства стула почти на 100% свидетельствует об омикроне.

В целом омикрон сопровождается различными симптомами и течение может быть разнообразным.

"Он может протекать и просто в виде насморка, и в виде недомогания, головных болей, нарушения сна и просто в виде болей в горле. При более выраженной клинической картине и температурные реакции наблюдаются, реакции со стороны желудочно-кишечного тракта, боли в животе. Совершенно много разнообразных клинических проявлений, не специфических", - сказал Евгений Тимаков.-0-