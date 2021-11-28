Врач из ЮАР: сильная усталость и головная боль - главные признаки заражения омикрон-штаммом

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Воскресенье, 28 ноября 2021
Минск +1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:28 Шевцов: среди задерживаемых в Польше перевозчиков мигрантов много украинцев Общество
17:24 Швед Себастьян Самуэльссон выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде Спорт
17:17 Профсоюз медиков назначил отличникам медколледжей поощрительные выплаты Общество
17:00 Спортсмены Гомельской области выиграли Кубок Беларуси по греко-римской борьбе в командном зачете Спорт
16:55 Волонтер БРСМ: не могла остаться безучастной к проблемам беженцев, особенно жалко детей Общество
16:45 Норвежка Тереза Йохауг выиграла гонку преследования на этапе КМ в Финляндии Спорт
16:39 Эндокринолог: 7,5-8% школьников и около 4% дошкольников страдают ожирением Общество
16:26 Россиянин Василий Томшин выиграл гонку преследования на этапе Кубка IBU в Швеции Спорт
16:14 Гайдукевич: США нужна слабая Европа, раздираемая противоречиями Политика
16:02 Российские лыжники заняли весь пьедестал в гонке преследования на этапе КМ в Финляндии Спорт
15:40 В Минске при пожаре жилого дома погибла женщина Происшествия
15:33 Baltnews: Запад пытается заставить Беларусь расхлебывать кризис с беженцами Общество
15:20 Футболисты БАТЭ завоевали серебро чемпионата Беларуси, бронза у минского "Динамо" Спорт
15:10 Беженка из ТЛЦ: спасибо жителям Беларуси за то, что не остались безучастными к нашим проблемам Общество
15:00 За сутки в Беларуси зарегистрирован 1671 пациент с COVID-19, выписан 2191 Общество
14:50 Немецкая биатлонистка Хильдебранд выиграла гонку преследования на этапе Кубка IBU в Швеции Спорт
14:45 Врач из ЮАР: сильная усталость и головная боль - главные признаки заражения омикрон-штаммом В мире
14:35 Возобновлено автобусное движение по маршруту Гродно-Варшава Регионы
14:31 Динара Алимбекова заняла 4-е место в спринте на этапе КМ в Швеции Спорт
14:25 В Минске установили еще одного участника августовских протестов Происшествия
14:21 Медики у ТЛЦ: за помощью ежедневно обращаются 100-200 беженцев Общество
14:11 Минздрав: более тысячи беженцам была оказана консультативная медпомощь, лечение получили более сотни Общество
14:01 Российский политолог: Лукашенко в ситуации с беженцами разоблачает Запад Политика
13:51 Более 1,8 тыс. беженцев вернулись в Ирак авиарейсами из Минска Общество
13:45 ФОТОФАКТ: Фестиваль закаливания прошел в Минске Спорт
13:25 Привитые от COVID-19 могут стать донорами крови через месяц после полного курса вакцинации Общество
13:05 Гандболисты минского СКА сыграют с "Бешикташем" в Кубке ЕГФ Спорт
13:01 Беженка из ТЛЦ: нам некуда возвращаться, продали дом и машину, чтобы попасть в Германию Регионы
12:56 Гомельчанин помог задержать реализатора психотропов Происшествия
12:44 Еще на одной станции метро в Минске произошел инцидент с пассажиром Происшествия
Все новости
Все новости
В мире
28 ноября 2021, 14:45

Врач из ЮАР: сильная усталость и головная боль - главные признаки заражения омикрон-штаммом

Фото AP Photo
Фото AP Photo
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
За сутки в Беларуси зарегистрирован 1671 пациент с COVID-19, выписан 2191
Привитые от COVID-19 могут стать донорами крови через месяц после полного курса вакцинации

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые и основные признаки заражения омикрон-штаммом коронавируса выражаются в сильной усталости человека и головных болях, при этом редко повышается температура или болит горло. Об этом заявила ТАСС председатель Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе, которая занимается врачебной практикой в пригороде столицы страны Претории.

"Около десяти дней назад ко мне стали приходить больные с жалобами на предельную усталость и угнетенность, а также на сильную головную боль, - отметила она. - Только у одного или двоих была несколько повышенная температура тела и болело горло. Люди приходили на 2 или 3 день плохого самочувствия. При этом никто из них даже не думал, что мог заразиться коронавирусом, так как обычных для COVID-19 симптомов не было. Однако проведенные тесты показали, что у них коронавирус, вызванный новым штаммом, который затем получил название "омикрон". При этом оказалось, что у инфицированных не падал уровень кислорода в крови". Речь идет о нескольких десятках человек.

Анжелик Кутзе отметила, что никто из тех ее пациентов, у кого был выявлен омикрон-штамм коронавируса, не был госпитализирован. "Инфицированным омикрон-штаммом не нужен больничный уход и кислород, - подчеркнула она. - Выздоровление у обратившихся ко мне за помощью наступало через 2-3 дня. Все это время они проводили дома".

Глава Медицинской ассоциации ЮАР отметила, что в основном омикрон-штаммом заражаются молодые люди, хотя был и ребенок в возрасте шести лет. "При этом больше половины из них не прошли курс вакцинации от COVID-19", - отметила Анжелик Кутзе. Она подчеркнула, что вакцинация остается главным фактором противодействия коронавирусу в любой его форме.

"Пока исследования омикрон-штамма находятся на ранней стадии, как и сбор данных о заразившихся им, - указала врач. - Думаю, что недели через две мы будем знать больше о поведении нового вида коронавируса. Однако моя работа с инфицированными показывает, что не следует поддаваться панике и принимать излишние меры, которые не соответствуют существующей угрозе".

Вместе с тем в центре "Вектор" Роспотребнадзора заявили, что новый штамм коронавируса омикрон вызывает серьезные опасения и требует немедленного и всестороннего изучения. А центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США рекомендуют пройти полную вакцинацию всем лицам от пяти лет и старше в связи с информацией о распространении омикрон-штамма коронавируса.

По мнению специалистов, штамм обладает повышенной способностью к распространению. Случаи инфицирования были подтверждены в Израиле, Бельгии, Гонконге, Германии, Великобритании, Италии и Австралии.

В качестве меры предосторожности ряд стран объявил о прекращении авиасообщения с ЮАР и другими государствами юга Африки.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вирус медицина
Новости рубрики В мире
Фото из архива В России выявили 33 548 заразившихся коронавирусом за сутки
Фото РИА Новости В Кыргызстане проходят выборы депутатов национального парламента
Фото AP Photo Израиль закроет границы на 14 дней из-за нового штамма коронавируса
Фото ТАСС Число пострадавших при взрыве на шахте "Листвяжная" выросло до 76
Фото из архива Коронавирус может вызвать изменения психического состояния и галлюцинации
Фото EPA-EFE В Британии выявили два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса
Главное
Лукашенко: в Беларуси готовы сделать все для беженцев, попавших в беду
Любецкая: в проекте обновленной Конституции усилена социальная направленность
Привитые от COVID-19 могут стать донорами крови через месяц после полного курса вакцинации
Беженец из ТЛЦ: я хочу попасть в Германию, в Ираке для меня нет перспектив
Топ-новости
Лукашенко и Алиев провели телефонный разговор
Четверо фактически в концлагере в Польше, один в Германии. По поручению Лукашенко нашли родственников беженки
Российский политолог: Лукашенко является гуманистическим политиком
Более 1,8 тыс. беженцев вернулись в Ирак авиарейсами из Минска
Гайдукевич: США нужна слабая Европа, раздираемая противоречиями
Минздрав: более тысячи беженцам была оказана консультативная медпомощь, лечение получили более сотни
Представитель курдской общины: беженцы благодарны Беларуси за человеческое отношение
Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела беженца на границе
Умер Александр Градский
За сутки в Беларуси зарегистрирован 1671 пациент с COVID-19, выписан 2191
Беженка из ТЛЦ: нам некуда возвращаться, продали дом и машину, чтобы попасть в Германию
"Лучшие результаты за 12 лет". Крутой о развитии экономики Беларуси в условиях пандемии и санкций
Мингорисполком: информации о каких-либо совершенных беженцами правонарушениях в Минске не поступало
Пиневич: Беларусь в пандемию не остановила экономику, и это дало $2 млрд. на лечение от COVID-19 и надбавки медикам
Сенатор: отвечать за проблему беженцев должны те, кто ее породил своей агрессией
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Международный кинофестиваль "Лістапад" Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.