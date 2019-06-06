Врач из США обвиняется в убийстве 25 пациентов, ему грозит 375 лет заключения

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти американского штата Огайо предъявили обвинения врачу в преднамеренном убийстве 25 пациентов путем введения смертельной дозы обезболивающего. Об этом сообщает американская телерадиокомпания CBS .

Арест 43-летнего Уильяма Хьюзеля произошел после шестимесячного уголовного расследования, в ходе которого выяснилось, что введенные врачом дозы опиоидного анальгетика фентанила превышали разрешенную норму в 10, 20 и даже 40 раз. Убийства происходили на протяжении пяти лет, жертвам было от 37 до 85 лет. Многие из умерших пациентов были серьезно больны, однако официальные представители больницы сказали, что некоторые из них имели шансы выздороветь, пишет американский журнал Time.

Власти штата Огайо заявили, что мотивы Уильяма Хьюзеля пока неизвестны, вину он не признал. Адвокат врача заявил, что обвиняемый пытался облегчить боль своих пациентов и не намеревался убить их. В случае если Уильям Хьюзел будет осужден, ему грозит до 15 лет заключения за каждого из 25 умерших по его вине, то есть до 375 лет тюрьмы.

Это убийство является одним из крупнейших в истории США. В 1987 году бывший помощник медсестры Дональд Харви, которого прозвали "Ангелом смерти", признался в убийстве 37 человек, большинство из них были пациентами госпиталей в Огайо и Кентукки.-0-