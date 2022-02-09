Врач: коронавирус может провоцировать развитие сахарного диабета

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коронавирусная инфекция может провоцировать развитие у человека сахарного диабета из-за влияния на клетки поджелудочной железы. Об этом сообщил эндокринолог, заведующий кафедрой эндокринологии и диетологии Московского государственного медико-стоматологического университета имени А.И. Евдокимова Ашот Мкртумян, сообщает ТАСС.

"Мы видим очень высокую частоту развития сахарного диабета впервые на фоне коронавируса. Не каждая инфекция может вызывать деструкцию бета-клеток, но здесь доказано, что коронавирус может экспрессироваться конкретно в бета-клетке. Вот почему именно коронавирус мы обвиняем и говорим, что да, он может в том числе установить впервые выявленный первый или второй тип диабета", - отметил Ашот Мкртумян.

Он подчеркнул, что люди с сахарным диабетом или ожирением находятся в группе риска по коронавирусу. По его словам, диабетики, люди с ожирением составляют практически до 40-60%, по разным данным, среди болеющих коронавирусной инфекцией. "Средний показатель - 38,3%. Получается, что практически каждый третий, если не чаще, болеющий коронавирусной инфекцией имеет сахарный диабет или ожирение", - сказал врач.-0-