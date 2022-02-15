Врач: последствием пандемии для человечества станут хронические заболевания

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. После окончания пандемии COVID-19 человечество столкнется с комплексом хронических заболеваний. Такое мнение выразил главный профилактолог УрФО доктор медицинских наук Сергей Токарев, пишет газета "Известия".

По его словам, после окончания пандемии мы получим фактически "коморбидную" нацию, то есть людей, которые будут иметь сразу несколько хронических неинфекционных заболеваний. "Это и поражения центральной нервной системы, сосудистой и сердечно-сосудистой, нарушения со стороны иммунной системы, а также системные и аутоиммунные заболевания", - отметил он.

Токарев считает, что системе здравоохранения предстоит разработать научно обоснованные подходы к реабилитации пациентов с различными осложнениями после коронавируса.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала, что перенесшим омикрон-штамм следует спать по 8-10 часов на протяжении двух-трех недель. Так организм быстрее восстановится и будет легче справляться с ежедневными нагрузками. Также справиться с последствиями омикрона помогут обильное питье и правильное питание.-0-