Врач Трампа рассказал о состоянии заболевшего COVID-19 президента США

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп, у которого ранее выявили коронавирус, начал принимать противовирусный препарат "Ремдесивир", ему не требуется "дополнительный кислород". Об этом заявил лечащий врач 74-летнего главы государства Шон Конли, сообщает ТАСС.

"Я рад сообщить, что президент очень хорошо поправляется. Ему не нужен никакой дополнительный кислород, но, проконсультировавшись со специалистами, мы решили начать лечение препаратом "Ремдесивир". Он завершил прием первой дозы лекарства и отдыхает", - говорится в заявлении врача, которое опубликовала у себя в Twitter пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

Ранее президент США сообщил, что у него и у его супруги диагностирован коронавирус. В пятницу глава государства прибыл в военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. Как пояснила пресс-секретарь, в качестве меры предосторожности Дональд Трамп проведет ближайшие дни в этом медицинском учреждении, продолжая работать оттуда.

Сам президент через несколько часов после прибытия в госпиталь сообщил в Twitter, что с ним все хорошо. "Думаю, все идет хорошо. Спасибо всем! Люблю!" - написал он.-0-