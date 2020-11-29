Врача Диего Марадоны обвиняют в его смерти

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аргентинская прокуратура выдвинула в отношении личного врача бывшего игрока и тренера сборной страны по футболу Диего Марадоны обвинения по делу о смерти экс-футболиста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Todo Noticias.

Как сообщает телеканал, Леопольдо Луке заподозрили в непредумышленном убийстве и неоказании помощи больному. Расследование против него было начато на основании показаний дочерей Марадоны.

Суд выдал разрешение на обыск в доме Луке, в ходе которого была изъята история болезни Марадоны.

Ранее адвокат Марадоны Матиас Морла заявил, что намерен добиваться расследования обстоятельств смерти футболиста из-за подозрений, что медицинская помощь не была оказана ему вовремя и должным образом.

Марадона умер 25 ноября на 61-м году жизни. Причиной стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких.-0-