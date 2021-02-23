"Врачи без границ" обвинили ЕС в ограничении равного доступа к вакцинам от COVID-19 в мире

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная медицинская гуманитарная организация "Врачи без границ" (MSF) заявила, что Европейский Союз ограничивает равный доступ к вакцинам от COVID-19 в мире, сообщает портал ReliefWeb.

В преддверии заседания Европейского совета 25-26 февраля организация "Врачи без границ" призвала Европейский Союз принять срочные меры для обеспечения более широкого глобального доступа к вакцинам против COVID-19, отметив, что ЕС должен способствовать передаче медицинских и вакцинных технологий производителям из стран со средним и низким уровнем дохода.

В организации напомнили, что на начальном этапе пандемии лидеры Евросоюза предлагали рассматривать вакцины от коронавируса как "универсальное совместное благо", призывая к их широкому производству в мире.

Тем не менее "ЕС зарезервировал для себя миллиарды доз вакцины, что подрывает глобальный справедливый доступ", - отметили в организации.

"То, что ЕС препятствует усилиям по независимому производству и импорту товаров медицинского назначения, в то время как в большинстве стран с низким и средним уровнем доходов отсутствуют необходимые инструменты для борьбы с коронавирусом, является безответственным и непонятным", - заявили в MSF.-0-