Врачи научились определять депрессию по анализу крови

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые из Медицинской школы университета Индианы в США обнаружили 23 биомаркера, которые могут определять наличие у пациента депрессии или биполярного расстройства, пишет МИР 24 со ссылкой на издание издание Molecular Psychiatry.

Врачи провели научный эксперимент, в котором поучаствовали 300 человек. Добровольцев распределили по трем группам. По биологическим образцам и анамнезу волонтеров из первой группы специалисты проверяли возможные биомаркеры. Участникам второй группы медики пытались поставить диагноз только по анализам крови.

Оставшиеся 44 добровольца – пациенты, обратившиеся за медицинской помощью с симптомами депрессии или мании. Каждый из них встречался с врачом около шести раз, а перерыв между сессиями составлял от трех до шести месяцев.

Состояние добровольцев из третьей группы оценивали по общепринятым критериям, при этом у них забирали кровь на анализ. В результате исследования ученые нашли 23 гена, экспрессии которых свидетельствуют о наличии аффективного расстройства.

При этом точность диагностики депрессии и биполярного расстройства у женщин была на 10-20% выше, чем у мужчин. Предполагается, что это связано с биологическими особенностями. Исследователи надеются, что с помощью их метода улучшится механизм диагностики аффективных расстройств, а также подбор эффективной терапии для каждого пациента.-0-