Врачи назвали новый неочевидный симптом COVID-19

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11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Длительная икота может стать одним из редких признаков COVID-19, сообщает РИА Новости.

В публикации описаны несколько случаев из врачебной практики. Пациенты испытывали икоту, при этом их тесты на коронавирус были положительными, и результаты компьютерной томографии также подтверждали диагноз. Также отмечается, что икота проходила вместе с первыми признаками выздоровления.

В Национальной службе здравоохранения Великобритании подтвердили, что коронавирус действительно оказывает воздействие на диафрагму, вследствие чего больной может подолгу икать.

Однако врачи предупреждают, что икота часто возникает беспричинно и длится в течение нескольких минут. Это может быть стресс, сильное эмоциональное потрясение или реакция организма на пищу или питье. По их мнению, человеку следует обратиться к врачу, только если он икает более двух суток или приступы икоты регулярно повторяются.-0-

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