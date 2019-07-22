Врачи рассказали о состоянии Инны Чуриковой

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая 18 июля получила травму во время спектакля на сцене московского театра "Русская песня", все еще находится в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое. Об этом ТАСС сообщили в справочной службе больницы.

"Состояние пока тяжелое, она в отделении острых эндотоксикозов", - сказал собеседник агентства.

Ранее супруг актрисы Глеб Панфилов сообщил об улучшении состояния актрисы. Директор театра "Ленком" Марк Варшавер отметил, что Инна Чурикова отделалась ушибами, переломов и трещин костей у нее нет.

Как сообщалось ранее, вечером 18 июля артистка упала со сцены в конце второго акта спектакля "Старая дева" в московском театре "Русская песня". Зрители помогли ей подняться, на сцену и за кулисы актрису унесли на руках, после чего она была госпитализирована.

Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в Башкортостане. Окончила Щепкинское училище, стала работать в Московском ТЮЗе. Будучи студенткой, она снялась в фильме Александра Роу "Морозко", где сыграла роль Марфушеньки-душеньки. Также она снималась в картине Глеба Панфилова "В огне брода нет". Позже режиссер и актриса вместе работали и над другими фильмами: "Начало", "Прошу слова", "Тема", "Валентина", "Васса", "Мать", "Без вины виноватые". Актриса снималась у Петра Тодоровского, Михаила Швейцера, Андрея Кончаловского, Владимира Меньшова, Никиты Михалкова, Марка Захарова. С последним она более 45 лет работает в "Ленкоме".-0-