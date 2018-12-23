Врачи сделали пациенту операцию на мозге, а он в это время играл на гитаре

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Врачи южноафриканского города Дурбан провели уникальную операцию по удалению опухоли мозга. Он в это время играл на гитаре, сообщает телеканал МИР 24.
Пациентом был известный африканский джаз-музыкант Муса Манзини. Операция длилась шесть часов, и все это время он играл на гитаре. Благодаря этому врачи смогли увидеть, какие участки мозга задействованы при движении пальцев, и восстановили поврежденные области, ответственные за мелкую моторику.
Сам музыкант отметил, что ему было некомфортно: он слышал, как ему сверлили череп, и это мешало сосредоточиться на музыке.-0-
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