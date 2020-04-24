Врачи в Ухане вылечили последнего тяжелобольного с COVID-19

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все пациенты с COVID-19, находившиеся в тяжелом состоянии в Ухане (провинция Хубэй, КНР), вылечены, сообщает Синьхуа.

Последний пациент в тяжелом состоянии с COVID-19 в Ухане был вылечен 24 апреля, что привело к сокращению числа таких больных в городе до нуля. Об этом заявил на пресс-конференции в Пекине Ми Фэн, официальный представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР.

Чиновник сообщил, что 23 апреля число подтвержденных случаев COVID-19 в провинции Хубэй, наиболее пострадавшей от коронавируса нового типа, впервые с начала эпидемии упало до уровня ниже 50. Сейчас в провинции насчитывается 47 больных с COVID-19. По состоянию на 23 апреля - уже 20-й день подряд - в провинции не фиксируются новые случаи заболевания.

Всего в Китае, по последним данным, было подтверждено свыше 82 тыс. случаев заражения COVID-19, более 4,6 тыс. человек скончались.-0-