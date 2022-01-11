Врачи впервые пересадили человеку сердце животного

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американские хирурги сделали первую в мире экспериментальную операцию, когда пациенту было пересажено генетически модифицированное сердце свиньи, сообщает BBC.

Врачи заявили, что проведение такой операции было единственным шансом 57-летнего Дэвида Беннета на выживание - без пересадки его ждала бы неминуемая смерть.

Операция была проведена несколько дней назад и продолжалась семь часов. Специалистам из медицинского центра Университета Мэриленда пришлось получить от властей специальное разрешение на ее проведение. По словам врачей, сейчас пациент чувствует себя хорошо. Но до сих пор неясно, увенчается ли пересадка успехом.

Медики надеются, что этот эксперимент в будущем поможет спасти жизни множества людей по всему миру. В своем заявлении Университет Мэриленда цитирует хирурга Бартли Гриффита, по словам которого, операция призвана "приблизить разрешение кризиса с нехваткой донорских органов".

В США пересадки донорских органов ждут около 100 тыс. человек, и 17 пациентов в день умирают из-за их нехватки.-0-