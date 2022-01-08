"Врата ада" потушат в Туркменистане, кратер горел 50 лет

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов распорядился остановить утечку и возгорание газа в кратере, который образовался в регионе Дарваза в 1970-е годы, сообщает агентство АЗЕРТАДЖ.

"Несмотря на то что газовый кратер стал популярной достопримечательностью у туристов, сгорающий в нем газ наносит вред окружающей среде и влияет на здоровье. Сжигание голубого топлива приводит к парниковому эффекту, который является одной из причин глобального потепления", - говорится в сообщении.

На заседании Кабмина Туркменский лидер поручил принять меры для предотвращения возгорания. К этой работе будут привлечены ученые.

Ранее газовый кратер был официально назван "Сияние Каракумов". Местные жители и туристы часто называют его "Дарваза", а в зарубежных путеводителях закрепилось наименование "Врата ада". Он образовался в 1971 году после обвала подземной пустоты при бурении. Чтобы предотвратить экологическую катастрофу от выбросов токсичных газов, геологи решили их поджечь. По расчетам, огонь должен был погаснуть через несколько недель, однако кратер диаметром около 70 м продолжает гореть и по сей день.-0-