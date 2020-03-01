Временно исполняющий обязанности президента Гвинеи-Бисау Сиприану Кассама подал в отставку

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель парламента Гвинеи-Бисау Сиприану Кассама, назначенный 28 февраля на должность временно исполняющего обязанности президента страны, 1 марта подал в отставку. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

"Временный президент должен работать в условиях безопасности для того, чтобы выполнять свои обязанности, - приводит агентство слова Сиприану Кассама на пресс-конференции в столице страны Бисау. - Сейчас моя жизнь и жизнь членов моей семьи оказалась в опасности, я принял решение уйти в отставку".

Кассама был приведен к присяге депутатами парламента на следующий день после того, как 27 февраля Умару Сисоку Эмбало, объявленный Национальной избирательной комиссией Гвинеи-Бисау победителем на прошедших в декабре 2019 года президентских выборах, принял присягу в качестве главы государства в одной из столичных гостиниц, а не на пленарной сессии национального парламента, как того требует конституция. Сторонники второго кандидата в президенты - лидера правящей Африканской партии независимости Гвинеи-Бисау и Кабо-Верде (ПАИГК) Домингуша Симойша Перейры устроили протест против этого. Они указывали, что Верховный суд Гвинеи-Бисау еще не вынес окончательного решения о статусе прошедших выборов, результаты которых Домингуш Симойш Перейра оспаривает.

Согласно действующей конституции Гвинеи-Бисау, председатель парламента становится временно исполняющим обязанности президента страны, если последний отсутствует. Депутаты парламента посчитали, что в стране сложилась подобная ситуация и назначили временным главой государства Сиприану Кассама.

В течение двух суток в Гвинее-Бисау было два руководителя государства, которых поддерживали различные политические силы, отметила южноафриканская радиостанция SABC. Сейчас Кассама подал в отставку, однако заявил, что возвращается в парламент на прежнюю должность.

Умару Сисоку Эмбало уже воспользовался президентской властью и назначил 29 февраля новым премьер-министром Нуно Набиана.

29 декабря 2019 года во втором туре выборов бывший премьер-министр страны Умару Сисоку Эмбало набрал, по данным избиркома, 53,55% голосов, а его соперник Домингуш Симойш Перейра - 46,45%. Последний не признал результаты и подал иск в Верховный суд. Суд обязал Национальную избирательную комиссию проверить и пересчитать протоколы голосования. Избирком 25 февраля подтвердил победу Умару Сисоку Эмбало. Однако Домингуш Симойш Перейра подал в Верховный суд новый иск. Верховный суд сообщил, что примет решение по новому иску до ближайшей субботы.

Умару Сисоку Эмбало не стал дожидаться очередного решения Верховного суда и принял 27 февраля присягу в качестве президента страны.

Ряд депутатов требует проведения повторного голосования на президентских выборах.

Гвинея-Бисау - одна из самых бедных стран Африки.-0-