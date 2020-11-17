Временным президентом Перу станет Франсиско Сагасти

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоцентрист Франсиско Сагасти выбран главой Конгресса Перу. Это дает ему право временно занять место президента страны. Об этом сообщает ТАСС.

После того как число голосов в поддержку кандидатуры Сагасти превысило необходимый порог, голосование было приостановлено, коллеги поздравили его аплодисментами. В соответствии с местным законодательством депутат, представляющий правоцентристкую Фиолетовую партию, станет главой государства в связи с тем, что президентское кресло объявлено вакантным после отставки 15 ноября с этого поста Мануэля Мерино.

Вечером 9 ноября парламент Перу проголосовал за отстранение от должности экс-президента страны Мартина Вискарры в связи с обвинениями в коррупции, выдвинутыми в его адрес. Инициативу об импичменте поддержали 105 из 130 депутатов при необходимых 87 голосах. Руководство исполнительной властью перешло к спикеру парламента Мерино, который на следующий день принес присягу в качестве нового главы государства.

Вскоре после этого в Перу начались ежедневные акции протеста, вылившиеся в столкновения с полицией. В ходе манифестаций 14 ноября погибли двое граждан, еще около 100 пострадали. На этом фоне Мерино подал в отставку после соответствующего призыва депутатов и представителей местных властей, заявивших об отказе подчиняться ему.-0-