Вручение кинопремии "Ника" перенесли на осень

16 марта, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Церемония награждения лауреатов кинопремии Российской академии кинематографических искусств "Ника" должна была пройти в Москве 29 марта, однако мероприятие перенесут на осень. Об этом ТАСС сообщил художественный руководитель премии Юлий Гусман.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса нового типа подписал указ о запрете до 10 апреля массовых мероприятий в зданиях с числом участников более 50 человек, а на открытом воздухе - с любым числом участников.

"Мы обсуждали ситуацию с Андроном Кончаловским (президент "Ники". - Прим. ТАСС), высшим советом Академии, - отметил Юлий Гусман. - Все пришли к выводу, что мы не можем рисковать. С нашими академиками, телевидением, прессой, гостями церемония проводится при участии 1,7 тыс. человек. Все мы надеемся, что осенью, в октябре, проведем церемонию. У нас все готово. Жалко, что это все переносится, но с таким вирусом не поспоришь".-0-