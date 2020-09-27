ВС Азербайджана начали наступление в Карабахе - премьер-министр Армении

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня утром заявил, что азербайджанские вооруженные силы начали наступление в направлении Нагорного Карабаха. Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает ТАСС.

Премьер-министр также проинформировал, что "армия обороны удачно справляется с ситуацией".

Как сообщила пресс-секретарь Минобороны республики Шушан Степанян, в ходе боев в Карабахе уничтожены два вертолета и три беспилотника азербайджанских ВС. "Всю ответственность за данную ситуацию несет военно-политическое руководство Азербайджана", - добавила она.

Она также сообщила, что министр обороны Армении Давид Тоноян сегодня утром провел телефонный разговор с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком и проинформировал его о ситуации в Карабахе. "Министр обороны Тоноян проинформировал, что Азербайджан развязал очередную провокацию", - отметила она.

Министерство обороны Азербайджана в свою очередь сообщило, что Армения начала интенсивный обстрел позиций азербайджанской армии и населенных пунктов. Как заявили в Минобороны, "среди мирного населения имеются убитые и раненые", "объектам гражданской инфраструктуры был нанесен серьезный урон".