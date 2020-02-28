ВС Турции поразили более 200 целей сирийской армии в Идлибе - Минобороны Турции

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВВС и артиллерия Турции поразили в сирийском Идлибе более 200 целей, принадлежащих сирийской армии. Об этом заявил сегодня глава Минобороны Турции Хулуси Акар, сообщает ТАСС.

"В результате работы боевых самолетов, беспилотников и артиллерии подверглись интенсивным ударам более 200 целей и объектов [сирийского] режима. Уничтожены пять вертолетов, 23 танка, 10 бронемашин", - цитирует министра телеканал Эн-ти-ви. Акар добавил, что также уничтожены 23 единицы артиллерийского вооружения и два комплекса ПВО.

Министр отдельно отметил, что "нейтрализованы 309 военных" сирийской армии, а удары турецких ВС в Идлибе "продолжаются в соответствии с разработанным планом".

Акар напомнил, что решение о массированных ударах по сирийским силам было принято после того, как в Идлибе погибли 33 турецких военных. "Это нападение произошло несмотря на то, что расположение наших войск [в Идлибе] заранее координировалось с Российской Федерацией. Удары [по турецким солдатам] продолжались, несмотря на наши предупреждения. Была атакована машина скорой помощи. И хочу отметить, что во время нападения в районе расположения наших сил не было никаких вооруженных группировок", - сказал он.

В ночь на 28 февраля в ходе боевых действий в провинции Идлиб 33 турецких военных, участвовавших в наступлении террористических формирований на позиции сил сирийской армии, погибли в результате артиллерийского обстрела. Президент Турции объявил после этого сирийские войска на территории Сирии "враждебными целями".

В Турции в связи с инцидентом в некоторых СМИ появилось мнение, что к удару по солдатам могла быть причастна РФ. Однако Минобороны России категорически опровергло эти домыслы, заявив, что авиация ВКС РФ не наносила удары в районе сирийского населенного пункта Бехун, где погибли турецкие военнослужащие.-0-