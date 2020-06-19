Все 50 штатов США возобновляют работу предприятий

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все 50 штатов США приступили к реализации планов возобновления работы предприятий, которая была приостановлена в связи с пандемией нового коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента США Майкла Пенса, который в четверг выступал на заводе по производству металлоконструкций в штате Мичиган.

"Каждый штат нашей страны снова открылся. И три четверти малых и средних предприятий теперь возобновят свою работу", - заявил Майкл Пенс. "Каждый божий день приближает нас к тому моменту, когда коронавирус станет достоянием прошлого", - добавил вице-президент, обращаясь к руководству штата и около 250 приглашенных человек.

Власти на местах постепенно отменяют санитарно-эпидемиологические ограничения, введенные из-за коронавируса. Этот процесс находится на разной стадии в штатах страны в зависимости от числа случаев заражения, госпитализаций, тестов и летальных исходов. Например, в штате Нью-Йорк в четверг объявлен второй этап ослабления ограничений: ресторанам разрешено обслуживать посетителей за столиками на открытом воздухе, возобновляется работа парикмахерских и салонов красоты, за исключением маникюрных и массажных кабинетов, число работников в офисах может быть доведено до половины от обычной численности.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 2,17 млн случаев заражения новым коронавирусом, умерли свыше 118 тыс. человек.-0-