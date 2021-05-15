Все авиакомпании приостановили рейсы в Израиль

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все иностранные авиакомпании, осуществляющие рейсы в Израиль, отменили полеты в государство по соображениям безопасности из-за продолжающихся ракетных обстрелов из сектора Газа. Об этом сообщила государственная израильская радиостанция Kan, передает ТАСС.

По данным средства массовой информации, одними из последних приостановили полеты в Израиль авиакомпании из ОАЭ.

Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. С тех пор с территории палестинского приморского анклава по израильским городам было выпущено не менее 2,3 тыс. ракет.-0-