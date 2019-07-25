Все дети вывезены из сгоревшего лагеря в Хабаровском крае

25 июля, Хабаровск /БЕЛТА-ТАСС/. Всех детей вывезли из лагеря в "Холдоми" в Хабаровском крае, где в ночь на 23 июля произошел пожар, сообщила ТАСС представитель администрации лагеря.
"Все дети в данный момент вывезены", - сказала собеседница.
По ее словам, кого-то из детей забрали родители, остальных вывезли на автобусе в сопровождении ГИБДД в спорткомплекс "Орлан" в Комсомольске-на-Амуре.
Пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" произошел ночью 23 июля. В результате пожара различные травмы получили 13 человек, в том числе восемь детей, четверо из которых погибли. Пятеро взрослых получили незначительные травмы. Площадь возгорания составила 2,4 тыс. кв.м, из 26 палаток 20 сгорели, шесть были повреждены. Власти региона объявили с 24 июля трехдневный траур по погибшим.-0-
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