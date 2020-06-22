Все достопримечательности Чехии доступны в обычном режиме

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все достопримечательности Чехии, а также музеи, зоопарки и бассейны с 22 июня возвращаются к обычному режиму работы. Об этом сообщает "Радио Прага".

В вышеперечисленных местах отменены лимиты на максимальное количество присутствующих, а также социальная дистанция. Исключение составляют лишь такие регионы, как Карвина и Фридек-Мистек.

Меняется также порядок проведения общественных мероприятий: количество участников ограничено 5 тыс. человек. Разрешены ярмарки и крупные спортивные акции.

Смягчение мер коснулось и чешских курортов: вновь позволяется предоставлять услуги одновременно более чем 10 людям. Снимаются ограничения при организации питания гостей курортных заведений.

По последним данным, в Чехии подтверждено 10,5 тыс. случаев COVID-19, с момента вспышки скончались 336 человек.-0-