Все госслужащие Нью-Йорка должны привиться от COVID-19 до 1 ноября

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил, что все муниципальные служащие мегаполиса, включая пожарных и полицейских, должны привиться хотя бы одной дозой вакцины против COVID-19 до 1 ноября. В противном случае они могут быть уволены, сообщает газета The Daily Mail.

Требование распространяется на 160 тыс. рабочих, из которых 70% уже сделали первую прививку. Среди сотрудников нью-йоркской полиции вакцинированы 69%, среди пожарных города - 59%, 96% - среди преподавателей и других работников городских школ.

В сентябре президент США Джо Байден подписал распоряжение, в котором говорится, что компании с численностью сотрудников 100 и более должны вакцинировать своих работников или ввести регулярное тестирование.

По данным центров по контролю и профилактике заболеваний США, опубликованным в выходные, 65% всего населения штата Нью-Йорк полностью вакцинировано. Это почти 13 млн жителей.-0-