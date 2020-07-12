Все о коронавирусе за сутки: заразились более 219 тыс. жителей планеты

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество подтвержденных ВОЗ случаев инфицирования новым коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 219 тыс., количество смертей увеличилось более чем на 5,2 тыс. и составило свыше 556 тыс.Такие данные 11 июля вечером опубликовала ВОЗ.

Всего на 11.00 11 июля в мире было уже 12 322 395 инфицированных (+219 983 за сутки) и 556 335 умерших (+5 286 за сутки).

Как и прежде, больше всего инфицированных в Северной и Южной Америке - 6 397 230 (+132 520 за сутки). В этом регионе умерло 279 857 человек (+3 487 за сутки). В Европе зафиксировано 2 888 850 заразившихся (+20 770 за сутки) и 202 837 умерших (+497 за сутки).

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион, где количество инфицированных достигло 1 255 977 (+17 198 за сутки), зафиксировано 30 145 смертей (+455 за сутки).

Больше всего инфицированных в США - 3 097 300. Далее следуют Бразилия (1 755 779), Индия (820 916), Россия (720 547), Перу (316 448), Чили (309 274), Великобритания (288 137), Мексика (282 283), Испания (253 908) и Иран (252 720).-0-